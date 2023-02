Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Flughafen Frankfurt - zwei Straftäter für mehrere Monate hinter Gittern

Frankfurt/Main (ots)

Am 9. Februar vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt erneut mehrere Haftbefehle. Zwei der gesuchten Straftäter müssen für mehrere Monate hinter Gitter.

Einen 42-Jährigen verhafteten Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle nach Dschidda / Saudi-Arabien. Bereits im Januar war der Pakistaner vom Amtsgericht Frankfurt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 155 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Anschließend tauchte der Mann unter, weshalb die zuständige Staatsanwaltschaft seit September 2022 mit Haftbefehl nach ihm suchen ließ. Durch die Zahlung von 4.650 Euro konnte der 42-Jährige eine rund fünfmonatige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

Die Zahlung von 1.000 Euro rettete auch eine 35-jährige Deutsche vor einem 100-tägigen Gefängnisaufenthalt. Wegen Leistungserschleichung war die Frau im vergangenen März vom Amtsgericht Frankfurt verurteilt worden. Da sie die Geldstrafe schuldig blieb und untertauchte, bestand auch in diesem Fall Haftbefehl. Als Bundespolizisten sie bei der Ausreise nach Dubai / Vereinigte Arabische Emirate zunächst festnahmen, beglich sie den ausstehenden Betrag. Auch ihr wurde anschließend die Weiterreise gestattet.

Für rund zwei Monate hinter Gitter muss hingegen ein 55-jähriger Deutscher, den Bundespolizisten routinemäßig im Terminal 1 überprüften. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt gesucht wurde. Im September 2022 war er wegen Diebstahls vom Amtsgericht Frankfurt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen á 8 Euro verurteilt worden. Da er diese bei seiner Festnahme nicht begleichen konnte, lieferte ihn die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Gleich mit zwei Haftbefehlen suchten die Justizbehörden nach einem 20-Jährigen. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Fernbahnhof. Wegen Diebstahls in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einer weiteren Verkehrsstraftat sitzt der Mann nun für 140 Tage im Gefängnis, da er die fälligen Geldstrafen in Höhe von insgesamt 2.200 Euro nicht aufbringen konnte. Die Bundespolizisten lieferten auch ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell