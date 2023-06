Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Schalkenmehren (ots)

Wie die Polizeiinspektion Daun bereits am 18.06.2023 mitteilte ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Mehrener Straße in Schalkenmehren.

Im Zeitraum 16.06.2023 bis 17.06.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen im Bereich der Mehrener Straße in Schalkenmehren und entwendeten hier ein mittels Fahrradschloss angekettetes Fahrrad der Marke "Stevens". Das Fahrradschloss wurde nach "Aufbruch" durch die Täter ebenso, wie das Fahrrad mitgenommen.

Nun wurde bekannt, dass es im Zeitraum 17.06.2023 bis 18.06.2023 zu einem weiteren Diebstahl eines Fahrrades kam. Hier wurde ein hochwertiges E-Mountainbike auf einem Carport im Bereich der Maarstraße in Schalkenmehren entwendet.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell