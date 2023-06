POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskantes Überholmanöver an der Mosel

Schalkenmehren (ots) - Wie die Polizeiinspektion Daun bereits am 18.06.2023 mitteilte ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Mehrener Straße in Schalkenmehren. Im Zeitraum 16.06.2023 bis 17.06.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen im Bereich der Mehrener Straße in Schalkenmehren und entwendeten hier ein mittels Fahrradschloss angekettetes Fahrrad der Marke "Stevens". Das Fahrradschloss wurde nach "Aufbruch" durch die Täter ebenso, wie das Fahrrad ...

