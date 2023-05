Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König

Erbach

Michelstadt: Münzgeld aus Kasseneinsatz entwendet

Kriminalpolizei ermittelt nach drei gleichgelagerten Taten

Odenwaldkreis (ots)

Die Kasseneinsätze von Staubsaugerautomaten und Hochdruckreinigern in Bad König, Erbach und Michelstadt waren in der Nacht zum Mittwoch (24.05.) im Visier bislang noch unbekannter Täter. Zwischen 21 uhr am Dienstag und 8 Uhr am nächste Morgen hatten die Kriminellen in der Frankfurter Straße in Michelstadt, in der Michelstädter Straße in Erbach sowie in der Erbacher Straße in Bad König dortige Hochdruckreiniger aufgebrochen und die Geldkassetten im Inneren geplündert. Zudem wurden in Michelstadt und Erbach auch Staubsaugerautomaten geknackt. Mit Münzgeld suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Erbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06062/953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell