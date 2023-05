Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Schwarzer Audi Q5 entwendet (GG-CD 2002)

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Dienstag (23.05.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen schwarzen Audi Q5 abgesehen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-CD 2002 war seit 19 Uhr am Montag auf einem Grundstück in der Stauffenbergstraße abgestellt. Gegen 7 Uhr am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer den Diebstahl des mehrere Zehntausend Euro teuren Wagens. Ob die Kriminellen das Keyless-Go System genutzt haben, um in das Auto zu gelangen und es zu starten, steht noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell