Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Schwarzer Audi entwendet (HP-OS 8983)

Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots)

Auf einen schwarzen Audi, abgestellt in einem Carport im Minanoring, hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (24.-25.5.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 22.15 Uhr und 3 Uhr Zugang zu dem Fahrzeug und flüchten mit ihrer Beute. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Auto die Kennzeichen HP-OS8983 angebracht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Heppenheim, zu melden (Rufnummer 06252/706-0).

