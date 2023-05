POL-DA: Zwingenberg: Mehrere Golfschläger aus Auto gestohlen/ Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) - Aus einem am Nordbad in der Alsfelder Straße geparktem Auto haben Diebe in der Zeit zwischen Montag (22.5.), 17 Uhr und Dienstag (23.5.), 17 Uhr, Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Geräte waren in einem Koffer gelagert und umfassten unter anderem unterschiedliche Bohrer. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall des ...

mehr