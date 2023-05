Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Bäume beschädigt

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Im rückwärtigen Bereich der Stadthalle in der Bürgermeister-Rühl-Straße, haben sich offenbar noch unbekannte Vandalen an Bäumen zu schaffen gemacht und diese beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge lösten die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Samstag (20.5.) und Sonntag (21.5.), die Rinde rundum eines Baumes bis auf den Boden ab. Drei benachbarte Bäume zeigten weitere mutmaßlich menschengemachte Beschädigungen an der Rinde in Form von Schlagmarken und Ablösungsversuchen auf. Die Höhe des verursachten Schadens ist bislang noch nicht beziffert. Im Nahbereich der Bäume konnte von der Ordnungspolizei ein Hammer aufgefunden und sichergestellt werden. Ob dieser mit den Schäden im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Das Kommissariat 41 in Dieburg hat ein Verfahren eingeleitet und sucht für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 060781/96560 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell