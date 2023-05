Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord/ Arheilgen: Motorisierte Zweiräder im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.5.) gegen 14 Uhr hat der Besitzer eines Motorrades vom Hersteller Peugeot, den Diebstahls seines Fahrzeuges bemerkt und die Polizei informiert. Zum Zeitpunkt der Tat war das Motorrad in der "Obere Mühlstraße" abgestellt. Die Kripo (K21/22) hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich in der Kittlerstraße. Hier wird der Tatzeitraum, in dem Diebe eine geparkte Vespa entwendeten, zwischen Sonntag (21.5.) und Dienstag (23.5.), eingegrenzt. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 43 in Darmstadt betraut.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute, werden zu beiden Fällen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

