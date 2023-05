Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Kleingeld entwendet und hohen Schaden verursacht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend (22.5.) und Dienstagmorgen (23.5.) geriet ein in der Einsteinstraße geparktes Auto in das Visier Krimineller. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten zurückgelassenes Kleingeld in der Mittelkonsole. dem geringen Wert des Diebesguts steht der verursachte Fahrzeugschaden gegenüber. Dieser wird derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell