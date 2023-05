Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen

A5: Polizeistreife kontrolliert Holztransporter

Weiterfahrt untersagt

Gräfenhausen (ots)

Ein mit Eichenholz beladener Holztransporter ist am Dienstagmittag (23.05.) auf der Autobahn 5 bei Gräfenhausen in den Fokus einer Streife der Verkehrsinspektion geraten. Es folgte die Kontrolle auf einer Tank- und Rastanlage. Ermittlungen ergaben, dass der 27-jährige Fahrzeugführer das Holz in Unterfranken abgeholt hatte und in den Elsaß bringen sollte. Eine Überprüfung zeigte jedoch, dass die Länge der Fahrzeugkombination und auch die Gesamtlänge mit Ladungsüberhang deutlich überschritten war. Zudem war das maximal zulässige Gewicht von 40 Tonnen um über 10 Tonnen überschritten, wie eine Wiegung zeigte. Mängel in Bezug auf die Ladungssicherung kamen noch hinzu. Dem jedoch nicht genug, auch bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers stellten die Polizisten schwerwiegende Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest. Diese versuchte der Fahrer durch den Einsatz einer fahrerfremden Fahrerkarte zu verschleiern. Seine im Fahrzeug versteckte Fahrerkarte wurde jedoch aufgefunden und eingezogen. Insgesamt musste das Transportunternehmen und der Fahrzeugführer zur Sicherung des Straf- und Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 6.500 Euro entrichten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell