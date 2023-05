Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim

Wiesbaden: Über 80 Gramm Kokain bei Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt

Bischofsheim / Wiesbaden (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und der Polizeipräsidiums Südhessen:

Im Rahmen eines Ermittlungskomplexes der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen haben Polizeikräfte am Dienstag (23.05.) zwei Garagen in Bischofsheim und eine Wohnung in Wiesbaden durchsucht und dabei Rauschgift beschlagnahmt. Aufgrund kriminalpolizeilicher Erkenntnisse bestand der Verdacht, dass ein 38-Jähriger aus Bischofsheim und ein 40 Jahre alter Mann aus Wiesbaden im Drogenhandel verstrickt sein dürften. Über die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Objekte der Beschuldigten beim Amtsgericht erwirkt. Mit Unterstützung von Zivilfahndern, Diensthunden und Kräften der Bereitschaftspolizei vollstreckten Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei in den frühen Morgenstunden die Durchsuchungsbeschlüsse. Bei dem Einsatz stellten sie mehr als 80 Gramm Kokain, Kleinstmengen Marihuana sowie weitere Beweismittel sicher. Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und kamen unter anderem für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf die Wache. Sie müssen sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.

