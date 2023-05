Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Straßenbahnfahrer mit kriminalistischem Gespür

Viernheim (ots)

Einem 55-jährigen Straßenbahnfahrer der OEG ist es zu verdanken, dass ein 49-jähriger Einbrecher auf seiner Flucht vor der Polizei noch in der Bahn festgenommen werden konnte! Was war passiert: Bereits am frühen Dienstagabend (23.05.) löste ein Einbrecher um 19.10 Uhr auf dem Lagerplatz eines Gewerbebetriebes außerhalb von Viernheim einen Alarm aus. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang dem Ganoven eine waghalsige Flucht zu Fuß über die BAB 659, das bereitgelegt Diebesgut in Form von Werkzeug und Metallstangen blieb ebenso am Tatort zurück, wie ein zuvor von dem flüchtigen Täter mitgeführter Trolley. Durch die Eigentümer des Gewerbebetriebs wurde um 23.30 Uhr die erneute Alarmauslösung auf dem Gelände gemeldet. Auf der Kameraüberwachung wäre die gleiche Person zu erkennen, welche sich bereits um 19.10 Uhr unerlaubt auf dem Gelände aufgehalten hatte. Dieses Mal gelang dem Einbrecher die Flucht mit Teilen des von ihm bei der ersten Tat bereitgelegten Diebesgutes. Während seiner Flucht bestieg der Einbrecher an der Haltestelle "Freiburger Straße" eine Bahn der OEG und wähnte sich schon in Sicherheit. Der 49-jährige Einbrecher hatte jedoch nicht mit dem feinen kriminalistischen Gespür des Straßenbahnfahrers gerechnet. Dieser erinnerte sich nämlich daran, dass er den 49-jährigen bereits am frühen Abend zu Fuß in Viernheim gesehen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der jetzige Fahrgast einen Trolley mitgeführt, dies war dem Fahrer beim Vorbeifahren an der Person irgendwie komisch vorgekommen. Als der gleiche Mann jetzt Stunden später um 23.45 Uhr ohne Trolley die Bahn bestieg, war der Spürsinn des Fahrers geweckt. Just in diesem Moment bemerkte der 55-jährige Fahrer einen Streifenwagen, welcher parallel zur Strab in gleicher Richtung Viernheim fuhr. Kurzerhand stoppte der Fahrer seine Bahn auf freier Strecke und machte die Polizeibeamten auf den ihm verdächtig vorkommenden Fahrgast aufmerksam. Der nun in leichte Panik verfallende Verdächtige versuchte noch, die stehende Straßenbahn zu verlassen, was ihm aufgrund der verschlossen gehaltenen Türen nicht gelang. Da sich die Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, ebenso wie einige andere Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen und Mannheim, sowieso auf der Suche nach dem flüchtigen Täter befanden, den Beamten somit eine Täterbeschreibung aufgrund der Kameraüberwachung bekannt war, klickten noch in der Straßenbahn die Handschellen! Der 49-jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde dem Gewahrsam zugeführt und Teile des Diebesgutes sichergestellt. Noch in der Bahn bedankten sich die Polizeibeamten bei ihrem neuen "Kollegen" der OEG.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell