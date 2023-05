Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Vandalen rufen Polizei auf den Plan

Polizei nimmt 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Pfungstadt (ots)

Weil sie offenbar am späten Montagabend (22.5.) ihr Unwesen im Bereich des Bahnhofs in der Eberstädter Straße getrieben haben, alarmierten Zeugen die Polizei.

Kurz vor Mitternacht bekam die Pfungstädter Polizei die Meldung, dass mehrere Personen an einer dortigen Haltestelle auf Glasscheiben einschlagen würden. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Anzeigensäule beschädigt. Sofort begaben sich Polizeistreifen zum Einsatzort. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Ordnungshüter einen 17-jährigen Tatverdächtigen in der Elisabethenstraße stoppen, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste die Ordnungshüter mit auf die Station begleiten, wo er im Anschluss von seinen Erziehungsberechtigen abgeholt wurde. Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass das von ihm mitgeführte Rad entwendete wurde, stellten es die Beamtinnen und Beamten sicher. Die Suche nach weiteren möglichen Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

