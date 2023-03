Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Kirlel

Kirkel (ots)

Am 15.03.2023, um 11:58 Uhr, versuchten zwei jugendliche Täterinnen die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung des Mehrparteienhauses Zweibrücker Straße 20 A in Kirkel Limbach aufzuhebeln. Bei Tatausführung wurden diese durch einen Nachbarn gestört und flüchten zu Fuß auf die Zweibrücker Straße. Durch einen weiteren Zeugen konnte eine Flucht in Richtung Homburg Beeden mit einem silberfarbenen Kleinwagen wahrgenommen werden. An dem Fluchtfahrzeug sei an der A-Säule ein markanter Aufkleber in rostroter Farbe angebracht gewesen. Die beiden Täterinnen werden wie folgt beschrieben: 15-16 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, lange schwarze Haare, schmale Statur. Beide waren bekleidet mit dunklen Jacken sowie Hosen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu dem flüchtenden Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell