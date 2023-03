POL-HOM: Einbruchdiebstahl in Ladenlokal in Blieskastel

Homburg (ots) - In der Nacht von 14.03.2023, 18:00 Uhr, auf den 15.03.2023, 08:40 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in einen Frisörsalon an der Ecke Dürerstraße / Robert-Bosch-Straße in Homburg-Erbach einzubrechen. Die Tür wurde erheblich beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

