POL-HOM: Versuchter Einbruch in Frisörsalon in Homburg

Homburg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 10.03.2023,14:00 Uhr und dem 14.03.2023, 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Anwesen in der Kirchenstraße in Homburg. Hierbei wurden durch einen bislang unbekannten Täter die Buchstaben bzw. Zahlen und Zeichen "S, I, R, 7, !" in blauer Farbe an die Hauswand geschmiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. ...

mehr