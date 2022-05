POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Getränkemarkt: Tatverdächtiger festgenommen

Polizeipräsidium Pforzheim

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Horb haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Die Beamten waren kurz nach Mitternacht zu dem Getränkemarkt in der Hahnerstraße geeilt, nachdem von dort ein Einbruch gemeldet worden war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Tatverdächtigen, wie dieser sich vor einem aufgehebelten Tor gerade zu mutmaßlichem Diebesgut hinunterbeugte. Als der 17-Jährige die Streifenbesatzung bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Während der Verfolgung zu Fuß gelang es einem Beamten, den flüchtenden Tatverdächtigen einzuholen. An einer dunklen, unbeleuchteten Stelle drehte sich der Tatverdächtige plötzlich zu dem Polizisten um und ging, entgegen der Aufforderung stehen zu bleiben, schnellen Schrittes auf ihn zu. Um den anderen Einsatzkräften seinen Standort zu signalisieren, gab der Beamte daraufhin mit seiner Dienstwaffe einen Schuss in die Luft ab. In der Folge gelang es ihm sowie seinen kurz darauf eintreffenden Kollegen, den Tatverdächtigen widerstandslos festzunehmen. Der Jugendliche wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

Am Sonntagabend erschienen zwei 16-Jährige und ein 18-Jähriger auf dem Polizeirevier Horb und gaben an, dass sie an dem Einbruch in den Getränkemarkt beteiligt gewesen seien.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

