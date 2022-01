Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pannenfahrzeug und Folgeunfall im Bereich des Edeltrudtunnels führten zu längerer Sperrung der Südtangente

Ein Pannenfahrzeug und ein darauffolgender Unfall mit einem Sattelzug führten am Dienstagmorgen zu einer längeren Sperrung der Südtangente. Gegen 07.00 Uhr musste ein 24-jähriger Audi-Fahrer aufgrund einer Panne im Baustellenbereich zwischen den beiden Edeltrudtunnel auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Landau anhalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger Sattelzugfahrer zunächst mit seinem Fahrzeug am Pannenfahrzeug vorbei und kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort blieb er mit seinem vorderen linken Reifen auf der Baustellenleitplanke hängen. Aufgrund der Kollision wurde der Tank des Sattelaufliegers beschädigt, sodass der gesamte Dieselkraftstoff auslief, sich auf der Fahrbahn verteilte und in den neben der Fahrbahn befindlichen Abfluss gelangte. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs sowie den Reinigungsarbeiten musste die Südtangente zwischen der Autobahnabfahrt Karlsruhe-Mitte und Bulacher Kreuz / L605 in Fahrtrichtung Landau voll gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an. Jedoch ist der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Landau bereits wieder befahrbar. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt.

