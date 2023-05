Lautertal (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (17.5.) und Montag (22.5.) haben Kriminelle ihr Unwesen auf einem Gelände in der Nibelungenstraße getrieben und aus einem Container rund 700 Kilogramm Kupfer entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 2000 Euro. Für den Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Das Kommissariat 41 in Bensheim ist ...

