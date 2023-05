Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt/Bad König/Etzen-Gesäß: Kriminelle vergreifen sich an zwei Münzgeldbehältern

Polizei sucht Zeugen

Michelstadt/Bad König (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.5.) entwendeten Kriminelle an zwei Tankstellen Münzgeld aus Behältern von Reinigungsgeräten.

Sowohl an der Tankstelle in Michelstadt, Frankfurter Straße, als auch in Etzen-Gesäß, Erbacher Straße, beschädigten noch unbekannte Täter jeweils einen Münzgeldbehälter und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Ein möglicher Zusammenhang der beiden Taten wird durch die Kriminalpolizei geprüft.

Sie haben in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen? Dann werden Sie gebeten, den Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06062 / 953-0 Ihre Hinweise mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell