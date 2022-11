POL-KA: (KA) Bruchsal - Beim Rückwärtsfahren Rentnerin übersehen

Karlsruhe (ots) - Kriminalpolizisten vom Kriminalkommissariat Bruchsal ist es gelungen, den Tatverdächtigen einer zurückliegenden Brandstiftung an einem PKW zu ermitteln. Bereits am Abend des 15.10. geriet auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Heidelsheim ein Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand. Schon bei der ersten Sachverhaltsaufnahme der Polizei ...

mehr