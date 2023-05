Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Starke Rauchentwicklung am Nachmittag

Kunststoffpaletten geraten in Brand

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.5.) geriet ein unter freiem Himmel stehendes Kunststoffplattenlager auf einem Firmengelände in der Ginsheimer Straße in Brand. Gegen 12.30 Uhr hatten Zeugen die starke Rauchentwicklung wahrgenommen und sofort die Rettungsleitstelle alarmiert. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Rasch löschte die Feuerwehr die Flammen und nahm die zuvor ergangene Warnmeldung gegen 13.30 Uhr zurück. Wie es zum Ausbruch des Brandes kommen konnte, ist bislang unklar. Auch können derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. In diesem Zusammenhang hat das Kommissariat 10 in Rüsselsheim (06142/6960) die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell