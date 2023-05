Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Polizei fahndet nach durstigen Dieben

Bischofsheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Donnerstag (25.05.) auf einen mit Getränken beladenen Lastwagen samt Anhänger abgesehen. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 4.30 Uhr am kommenden Morgen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zugang zu dem Gelände in der Straße "Mittelgewann". Hier schlitzten sie zunächst die Plane am Lastwagen und dessen Anhänger auf. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten sie anschließend gewaltsam das Vorhängeschloss zum Anhänger, schoben die Plane zur Seite und entwendeten circa 20 Kisten Bier im Wert von rund 300 Euro. Der entstandene Sachschaden wird hingegen auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mit ihrer Beute suchten sie unerkannt das Weite. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes kann davon ausgegangen werden, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei in Bischofsheim sucht deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatzeitraum aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegengenommen.

