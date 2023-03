Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Volvo parkte am 14.03.2023 ordnungsgemäss am Fahrbahnrand in der Paul-Schneider-Straße. Ein Skoda-Fahrer, welcher von der Mozartstraße in Richtung Trierer Straße fuhr, touchierte beim Vorbeifahren den parkenden Volvo. Ohne sich um die Folgen zu kümmern, entfernte er sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, welche das Geschehen beobachteten, konnten sich das Kennzeichen des Verursachers merken und der Polizei mitteilen. Den 69-jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 1.000 Euro.

