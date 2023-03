Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Apolda (ots)

Gestern, gegen 17:10 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße / Schrönplatz in Apolda zu einem Verkehrsunfall. An dem dortigen Kreisverkehr beachtete ein 69-jähriger Lada-Fahrer nicht die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 58-jährigen Mazda-Fahrerin und stieß folglich mit dieser zusammen. An den Fahrzeugen entstanden nur leichte Lack-und Blechschäden. Die beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

