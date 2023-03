Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschädigter und Zeugen gesucht

Jena (ots)

Wie der Kriminalpolizei Jena durch eine Zeugin mitgeteilt wurde, kam es am vergangenen Mittwoch, 08. März 2023, im Zeitraum von 19.10 Uhr bis 19:20 Uhr, zu einem Vorfall in einer Straßenbahn, bei dem ein Mann beleidigt und in der Folge angespuckt wurde. Auf der Fahrt vom Löbdergraben in Richtung Jena-Nord/Zwätzen wurde der unbekannte Geschädigte von einem unbekannten männlichen Fahrgast rassistisch beleidigt und im weiteren Verlauf zudem noch bespuckt.

Die Kriminalpolizei Jena sucht nun nach dem Geschädigten und nach weiteren Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben und Hinweise zu Tat, Täter und/oder Geschädigten machen? Wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 oder per Mail unter KPI.Jena@polizei.thueringen.de

