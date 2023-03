LPI-J: Komplett die Luft raus

Jena (ots) - Wie am Montagvormittag bekannt wurde, beschmierte Unbekannte eine Betonwand am Jenzigweg, unweit der dortige Schule. Insgesamt elf neue Schriftzüge in gelber Farbe hinterließen die Schmierfinke und verursachten einen mittleren vierstelligen Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

