LPI-J: Ohne Führerschein unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Eisenberg eskalierte in den frühen Dienstagmorgenstunden. Als die Beamten eintrafen war der 21-jährige Geschädigte bereits beim Sicherheitsdienst zugegen. Was der Auslöser des Streits war, blieb unbekannt. Jedoch entwickelte sich nach dem verbalen Disput eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge ein 23-Jähriger den 21-Jährigen körperlich attackierte. Dieser verletze sich leicht. ...

mehr