Bischofsheim (ots) - Kriminelle hatten es in der Nacht zum Donnerstag (25.05.) auf einen mit Getränken beladenen Lastwagen samt Anhänger abgesehen. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 4.30 Uhr am kommenden Morgen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zugang zu dem Gelände in der Straße "Mittelgewann". Hier schlitzten sie zunächst die Plane am Lastwagen und dessen Anhänger auf. Nach bisherigen ...

mehr