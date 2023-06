Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Radfahrer

Raben Steinfeld (ots)

Am Sonntag, den 18.06.2023, ereignete sich um 20:35 Uhr ein Verkehrsunfall am Ortsausgang von Raben Steinfeld in Fahrtrichtung Leezen. Eine Gruppe mehrerer Motorradfahrer überholte hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Der zweite Motorradfahrer in der Gruppe, ein 21-jähriger Mann, übersah hierbei aus bislang ungeklärten Umständen den 46-jährigen Radfahrer und fuhr auf diesen auf. Beide deutschen Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Nachdem diese durch einen Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt wurden, brachte eine Rettungswagenbesatzung die Verletzten zur weiteren medizinischen Betreuung ins Klinikum nach Schwerin. Zur Ursachenermittlung wurde ein DEKRA-Sachverständiger an der Unfallstelle eingesetzt. Die Landesstraße 101 war zur Durchführung der Maßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt. Den Motorradfahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. René Borchers Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter Polizeirevier Sternberg André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

