POL-HRO: Unfall auf Flohmarkt

Schönberg (ots)

Am 17.06.2023 kam es in Lindow, zwischen Schönberg und Carlow, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei kleinen Kindern. In der dortigen Ortschaft fand am Vormittag ein Flohmarkt statt, weswegen vermehrt Kinder auf den Straßen spielten. Gegen 10:00 Uhr befuhr die 48-jährige Fahrzeugführerin mit geringer Geschwindigkeit die Straße, in welcher der Flohmarkt stattfand. Als sie am Ende der Straße nach links abbog, übersah sie dabei zwei auf der Straße sitzende Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren. In der weiteren Folge rollte die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW (SUV) über die Kinder hinweg. Als sie zum Stehen kam, befanden sich die Kinder noch unter dem Fahrzeug. Die Kinder erlitten durch den Verkehrsunfall keine offensichtlichen Verletzungen und klagten auch nicht über Schmerzen. Zur eingehenderen Untersuchung und aufgrund des erlittenen Schocks wurden die Kinder ins Krankenhaus verbracht. Auch die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde durch die eingesetzten Beamten vor Ort betreut. Joshua Kalupa Polizeikommissar Polizeirevier Grevesmühlen André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

