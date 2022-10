Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sprengstoffspürhund Nike am Bahnhof Magdeburg-Neustadt im Einsatz

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 24.10.2022 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 18:30 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück am Bahnhof Magdeburg-Neustadt, auf Bahnsteig eins beziehungsweise zwei informiert. Un-verzüglich begab sich eine Streife zum Ereignisort. Da die Maßnahmen, wie die Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld, erfolglos blieben, wurde der Bahnsteig geräumt, die Gleise eins und zwei ge-sperrt und ein Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei angefordert. Während der vierbeinige Kollege Nike bei der Absuche des weißen Rucksacks kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten zeigte, erschien zeitglich der rechtmäßige Besitzer des Gepäckstücks. Der 18-Jährige konnte zweifelsfrei nachweisen, dass es sich hierbei um seinen Rucksack handelte, welchen er schlicht vergessen hatte. Die Bundespolizisten belehrten den Deutschen und die Gleise konnten wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen kam es bei fünf Zügen zu 20 Minuten Ver-spätung. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einen möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz und auch zu Regressansprüchen der Deutschen Bahn kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell