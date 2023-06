Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eine Person nach Verkehrsunfall mit Vorfahrtsfehler verletzt

Kröpelin (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam am 17.06.2023, gegen 11:50 Uhr in der Innenstadt von Kröpelin. Der 72-jährige Unfallverursacher befuhr dabei mit seinem Fahrzeug die Wismarsche Str. und bog nach links in die Straße Pferdemarkt ab. Hierbei übersah er die von links kommende vorfahrtberechtigte 25-jährige Unfallbeteiligte in ihrem Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Beide Unfallbeteiligte wurden leichtverletzt. Der Unfallverursacher wurde vor Ort medizinisch behandelt und konnte kurze Zeit später entlassen werden. Die Fahrerin stand unter Schock und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Die Polizei wurde leitete der Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird beträgt 30.000 Euro. Die am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.

