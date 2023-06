Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen drei PKW mit zwei schwerverletzten Person auf der BAB 19

Landkreis Rostock (ots)

Am 16.0.2023, gegen 15:45 Uhr, kam es aus auf der BAB 19 zwischen der AS Rostock Süd und Kessin, Fahrtrichtung Berlin, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache stand der PKW eines 68-jährigen Mannes aus dem Landkreis Wittenberg entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Autobahn. Zwei nachfolgende PKW, ein Ford und ein Mercedes-Benz, die in Richtung Berlin unterwegs waren, kollidierten daraufhin mit dem PKW. Dabei verletzten sich beide Fahrzeugführer (78 und 38 Jahre alt, beide aus dem LK Rostock) schwer und mussten mit einem Rettungswagen in Rostocker Kliniken verbracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt lediglich einen Schock. Zur Aufklärung des Unfallhergangs kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 60.000 Euro. Die BAB 19 war für mehrere Stunden in Richtung Berlin gesperrt. Es kam in und um Rostock zu erheblichen Stauerscheinungen. Christiane Pilz, Polizeioberkommissarin Polizeirevier Dierkow Polizeiinspektion Rostock und Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

