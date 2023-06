Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Flyeraktion: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem am frühen Montagmorgen (12. Juni 2023) im Bereich der Schweriner Altstadt Flyer, die den amtierenden Oberbürgermeister der Landeshauptstadt verunglimpfen, entdeckt wurden, hat der Staatsschutz der Schweriner Kriminalpolizeiinspektion die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich des Pfaffenteichs, der Mecklenburgstraße sowie den angrenzende Bereichen auffällige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache, per Telefon unter 0385 5180 1560 oder in jeder Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

