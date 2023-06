POL-HRO: Ermittlungen wegen ausländerfeindlichen Beleidigungen

Neustadt-Glewe (ots) - Am 14.06.2023 kam es gegen 18:50 Uhr in der Ortschaft Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kleinwagen die Otto-Lilienthal-Straße in Richtung Laascher Straße. Als er an die Einmündung heranfuhr, übersah er dabei einen verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden 64-jährigen deutschen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der ...

mehr