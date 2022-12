Polizei Düsseldorf

POL-D: Erneuter Diebstahl von Gullydeckeln - Polizei ermittelt auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 8. Dezember auf Freitag, 9. Dezember 2022 ist es erneut zum Diebstahl mehrerer Gullydeckel im Düsseldorfer Süden gekommen.

Siehe hierzu detaillierte Pressemeldung der Stadt Düsseldorf: https://www.duesseldorf.de/medienportal/pressedienst-einzelansicht/pld/erneuter-gullydeckel-diebstahl-in-suedlichen-stadtteilen.html

In einem Fall haben sich zudem zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen glücklicherweise nur Sachschaden entstanden ist. Auf der Angerstraße war gegen 20:40 Uhr eine 62-jährige Frau mit ihrem VW über einen offenen Schacht gefahren. Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei meldete sich ein 29 Jahre alter weiterer Geschädigter und gab an, dass auch er zuvor mit seinem Skoda an gleicher Stelle über das Loch gefahren sei. Der bei beiden Unfällen entstandene Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Neben den Diebstählen ermitteln die Spezialisten des Verkehrskommissariats auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen der Taten werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 2 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

