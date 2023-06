Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt-Glewe (ots)

Am 14.06.2023 kam es gegen 18:50 Uhr in der Ortschaft Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kleinwagen die Otto-Lilienthal-Straße in Richtung Laascher Straße. Als er an die Einmündung heranfuhr, übersah er dabei einen verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden 64-jährigen deutschen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde bei dem anschließenden Sturz verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme überprüften die Beamten außerdem die Fahrtüchtigkeit der Beteiligten. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Kleinwagens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Des Weiteren konnten in dem Unfallfahrzeug diverse illegale Substanzen festgestellt und beschlagnahmt werden. Gegen den Fahrer des PKW wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Fahrradfahrer erhält ein Bußgeld, da er den Gehweg benutzte und entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr. Lukas Klempert Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell