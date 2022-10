Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen GPS-Module aus Traktoren

Delbrück (ots)

(mb) An zwei Tatorten sind Diebe in Traktoren eingedrungen und haben die GPS- Bediengeräte aus den Fahrzeugen entwendet. Beide Taten fielen am Dienstagmorgen auf.

Auf einem Hofgrundstück an der Nordhagener Straße nahe der B64 liegt die Tatzeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen. Die Täter stiegen in einen Ackerschlepper des Herstellers Case ein und bauten das GPS-Bedienterminal aus.

Zeitgleich fiel der Diebstahl am Dienstag auf einem Hof an der Westenholzer Straße Ecke Nordhagener Straße auf. Hier waren die Täter über Nacht einen Case Traktor angegangen und hatten das GPS-Modul gestohlen.

Die Tatorte liegen nur knapp vier Kilometer auseinander.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

