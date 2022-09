Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur gesprengten Bücherzelle

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass ein blauer Pkw Dacia Duster im Tatzusammenhang steht. Die Kriminalpolizei aus Altenburg sucht die daher nach Zeugen, die Hinweise zu dem besagten Fahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK )

LPI-G: Zerstörung der Telefon-Bücherzelle - Zeugen gesucht

Schmölln In der Nacht vom Freitag zu Samstag (17.09.2022) haben Unbekannte im Bereich des Bahnhofsvorplatz in der Poststraße in Schmölln die Bücher-Telefonzelle gesprengt und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei über einen lauten Knall und aufsteigenden Rauch aus Richtung der Bücherzelle in Kenntnis gesetzt. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen zum Ereignisort entsandt. Wie sich vor Ort zeigte, hatten die Täter eine Explosion herbeigeführt und dabei die ehemalige Telefonzelle, welche als Bücherschrank dient, komplett zerstört. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die flüchtenden Täter nicht ergriffen werden. Bei der Explosion kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Es kamen neben der Kriminalpolizei auch die Feuerwehr zum Einsatz, welche das weitläufige Trümmerfeld beseitigte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder den Tatumständen geben können. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Altenburg oder bei der hiesigen Dienststelle unter der Tel. 03447-4710 zu melden.

