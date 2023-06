Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi stößt in geparkten Opel - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gestern (4.6.), um etwa 4.20 Uhr zwei demolierte Fahrzeuge an der Kilverstraße. Der Zeuge hielt an und kümmerte sich zunächst um den Fahrer eines der Fahrzeuge und verständigte dann die Polizei. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 24-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Audi auf der Kilverstraße in Richtung Schwarzer Weg. Kurz vor der Einmündung zur Straße Im Holtkamp stieß der 24-jährige dann mit seinem Fahrzeug in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Da der Mann deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, der deutlich positiv anschlug. Er wurde zur Polizeiwache nach Bünde gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Die Beamten stellten den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, der Sachschaden an dem Auto sowie an dem Opel, der einem 30-jährigen Rödinghauser gehört, liegt bei rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell