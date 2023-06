Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fahrzeuge bei Unfall beschädigt- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(sls) Gleich vier beschädigte Fahrzeuge waren das Ergebnis eines Unfall am Donnerstagabend (1.6.) gegen 20.50 Uhr auf der Carl-Severing-Straße in Bünde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrer eines schwarzen Audi A 7 die Carl-Severing-Straße in Richtung Weseler Straße. In Höhe der Hausnummer 106 beabsichtigte der Audi-Fahrer mit dem Auto zu wenden, um in Richtung Wehrkampsweg weiterzufahren. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen einen geparkten silbernen Renault Scenic und auch noch gegen einen schwarzen Volvo. Der Fahrer fuhr trotz Unfall weiter in Richtung Wehrkampsweg und stieß einige Meter weiter nochmals gegen einen weiteren geparkten weißen Geely Emgrand. Anschließend stellte der Fahrer seinen schwarzen Audi auf einem anliegenden Parkplatz ab und entfernte sich von seinem Fahrzeug. Durch die aufnehmenden Beamten konnte der Halter des Verursacherfahrzeuges ermittelt werden. Dieser befand sich bei der Unfallaufnahme in einer Gruppe von mehreren Personen am Unfallort, machte sich jedoch zunächst nicht als Unfallbeteiligter bemerkbar. Weitere Ermittlungen und Zeugenaussagen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 47-Jährigen aus Hiddenhausen handelt, der zum Unfallzeitpunkt augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hat. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test bestätigte die Vermutungen. Dem Hiddenhauser wurde auf der Polizeiwache Bünde entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

