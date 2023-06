Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte - 36-jähriger Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Spenge / Bünde (ots)

(jd) Gegen 16.20 Uhr betrat ein 36-jähriger Hiddenhauser am Mittwoch (31.05.) ein Lokal an der Moorstraße in Spenge. Da der Mann augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde er von einer Mitarbeiterin gebeten, die Lokalität zu verlassen. Darauf reagierte der 36-Jährige aggressiv und versuchte, die Mitarbeiterin körperlich anzugehen. Ein 41-jähriger Mann aus Melle, der ebenfalls in der Lokalität arbeitet, kam der Frau zur Hilfe und wurde daraufhin plötzlich und unvermittelt von dem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen an der Moorstraße an und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Da er ein Fahrrad bei sich führte, wurde ihm das Fahren des Fahrrads aufgrund seiner offensichtlich starken Alkoholisierung untersagt. Gegen 17.05 Uhr fiel den Beamten dann der 36-Jährige fahrradfahrend an der Ecke Werfer Straße / Käthe-Kollwitz-Straße in Bünde auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den vorherigen Alkoholkonsum deutlich. Als dem Mann die Entnahme einer Blutprobe angekündigt wurde, verhielt er sich äußerst unkooperativ und entfernte sich zunächst vom Anhalteort. Als ihn eine Polizeibeamtin an der Flucht hindern wollte, schlug er unvermittelt auf sie ein, sie wurde zu einer ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige wurde der Herforder Wache zugeführt, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der 36-Jährige in Gewahrsam genommen.

