POL-PDLD: Edesheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bellheim/ Lingenfeld (ots) - Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Germersheim zwei Lasermessungen durch. In der Germersheimer Straße in Lingenfeld wurden zwischen 11:55 und 13:15 Uhr insgesamt acht Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zudem waren drei Autofahrer nicht angeschnallt. In der Postgrabenstraße in Bellheim wurden nochmal drei "Temposünder" erwischt. Rückfragen bitte an: ...

