POL-PDLU: (Limburgerhof) Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Vogel

Schifferstadt (ots) - Am Montag, 27.06.2022, gegen 09:30 Uhr, beschädigte ein LKW beim Rangieren die Wand eines Hauses in der Greifengasse. Gemäß ersten Einschätzungen kam es zum Sachschaden von circa 4.000 Euro. Der LKW war unterwegs zu einer Baustelle. Nunmehr hat er in unmittelbarer Nähe selbst eine weitere verursacht. Die KFZ-Versicherung kommt grundsätzlich auch in solchen Fällen für den entstandenen Schaden ...

mehr