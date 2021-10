Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Eigentumsdelikte im Bereich Listerscheid

Attendorn (ots)

Bei der Polizei wurden mehrere Eigentumsdelikte angezeigt, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (10.10./11.10.2021) in der Ihnestraße in Listerscheid ereignet haben:

Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines schwarzen Skoda ein. Aus dem PKW wurde eine EC-Karte gestohlen. Aus einem weiteren PKW wurde ebenfalls eine EC-Karte entwendet. Außerdem erbeuteten die Unbekannten einen Personalausweis, einen geringen Bargeldbetrag, eine Jacke sowie ein Kosmetikprodukt.

An einer Tankstelle in der Ihnestraße wurde eine Scheibe eingeschlagen. Dem Täter gelange es aber nicht, in den Verkaufsraum einzudringen. Erfolgreicher war der Täter in dem dortigen Kindergarten, wo er nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe den Kindergarten betreten konnte. Alle Räume wurden durchsucht und ein dreistelliger Bargeldbetrag und diverse Elektroartikel (Kaffeemaschine, Laptop, Fotoapparat) gestohlen. Die Kripo stellte bei der Spurensicherung Tatwerkzeug sicher. Die Spurenauswertung und weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell