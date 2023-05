Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an Ausfahrt - 41-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (30.5.) beabsichtigte eine 46-jährige Bielefelderin mit ihrem Opel von einem Parkplatz auf die Werrestraße in Richtung Waltgeriestraße abzubiegen. Dafür hielt sie zunächst an der Ausfahrt an und beschleunigte ihr Fahrzeug dann. Zeitgleich fuhr ein 41-järhgier Bielefelder mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Werrestraße aus Richtung Waltgeriestraße kommend entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer über die Motorhaube des Opels auf die Fahrbahn stürzte. Mittels eines Rettungswagens wurde der 41-Jährige zur stationären Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1.100 Euro.

