Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfall- Radfahrer stürzt nach Bremsmanöver

Enger (ots)

(sls) In Enger kam es in der letzten Woche (23.5.) zum Sturz eines 19-jährigen Radfahrers an der Bünder Straße im Bereich des Gliemkeweges. Der Radfahrer befand sich gegen 21.00 Uhr auf dem Fahrradweg der Bünder Straße in Richtung Kreisel Minden-Weseler Weg. An der Einmündung Gliemkeweg fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer direkt vor den Radfahrer und missachtete die Vorfahrt des 19-Jährigen aus Enger. Der Radfahrer versuchte noch rechtzeitig abzubremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Heck des Fahrzeuges nicht mehr vermeiden. Nach der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei schwer im Bereich der Arme, so dass eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus erforderlich wurde. Der weitere Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nach ersten Aussagen des Engeraners handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen älteren grauen/silbernen Mercedes. Das Verkehrskommissariat bittet den Unfallbeteiligten oder weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell