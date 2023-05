Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht- Fahrzeugseite komplett beschädigt

Kirchlengern (ots)

(sls) Die Besitzerin eines lila/violetten Nissan Micra stellte am Montagmittag (29.5.) mit, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ihren geparkten PKW an der erheblich beschädigte. Der Nissan wurde am Sonntagabend am Zollweg in Kirchlengern vor dem Haus Nummer 30 auf dem dortigen Seitenstreifen abgestellt. Als sie am Montag gegen 11.30 Uhr mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, bemerkte sie den erheblichen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Nach Auswertung der Spurenlage stieß der unbekannte Fahrzeugführer gegen den Micra und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Nissan wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten oder weiteren Zeugen, die Angaben zu diesen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

